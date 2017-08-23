الحرة نيوز –

كرم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية -مركز الاميرة بسمة المفرق اليوم مكتب إذاعة الأمن العام تقديرا لجهوده في تغطية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق في المفرق .

وقالت مديرة مراكز الاميرة بسمة في المفرق وداد الشريدة ان تكريم إذاعة الأمن العام جاء تقديرا لجهود التي تقوم بها الاذاعة في متابعة هموم المواطنين و كافة القضايا في المجتمع المحلي .

وثمنت الشريدة الشراكة القائمة مع الاذاعة وعلى التغطية الإعلامية المتميزه لكافة الأنشطة والبرامج التي يقوم الصندوق على تنفيذها في محافظة المفرق لخدمة المجتمعات المحلية .