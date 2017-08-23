الحرة نيوز

يمنع مسؤلو حدود المدورة خمسة باصات حج أردنية من الدخول الی الأراضي السعودية لتأدية فريضة الحج وذلك بذريعة عدم وجود معاون سائق وهو ما اعتبره مسؤلو النقطة الحدودية مخالفا لتعليمات وزارة الأوقاف .

ويقول حجاج ان قرار المنع معاقبة لهم وليس لشركات الحج وبالإمكان انفاذ القانون من خلال فرض غرامات عليها وليس منع الحجاج المرضی وكبار السن من العبور.

ولفتوا الی ان الحجاج يجهلون التعليمات وبخاصة ان هذه التعليمات تنطبق علی حجاج وزارة الأوقاف وليس على حجاج الفرادی الحاصلين على التأشيرة من السفارة السعودية .

وناشدوا المسؤولين الأردنيين سرعة التدخل فهم لا ذنب لهم بأي مخالفة ترتكبها شركات الحج