الحرة نيوز –

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة منحت باب الاستيراد للاغنام بواقع (700) ألف رأس لهذا العام مقارنة ب مليون و(300) ألف راس العام الماضي اذ يوجد في السوق المحلي حاليا (350) ألف راس من الأغنام الروماني وزهاء (380) ألف راس بلدي ما يغطي حاجة السوق من الاضاحي والتي لا تتجاوز (400) ألف راس .

وقال الحنيفات خلال جولة تفقديه قام بها الاربعاء لعدد من المزارع الكبرى في جنوب المملكة ولقاءه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في منطقة المدورة ان بعض الشركات تحتكر موسم الاضاحي وتطالب باستيراد كميات اضافية من المواشي لتغرق السوق وتفوت الفرصة على المزارعين المحليين للاستفادة من موسم الاضاحي.

وأن ما دفع الوزارة الى اتخاذ قرار تخفيض كميات الاستيراد جاء لخلق توازن بين المنتج المحلي والمستورد ومساعدة المزارع في تحمل أعباء تربية المواشي والاستمرارية في هذه المهنة التي يعتمد عليها الكثير من ابناء المحافظات والبادية الاردنية .

ودعا الحنيفات المزارعين في منطقة المدورة الانضمام الى الجمعيات التعاونية الزراعية للاستفادة من خدماتها.

بدورهم اشاد مزارعون ومربو ثروة حيوانية بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص عمليات الاستيراد وتوفير الخدمات الزراعية المختلفة لهم مؤكدين ان قرار وقف الاستيراد للخراف من الخارج سيحميهم من التغول عليهم في مهنتهم ويساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية .

النائب محمد العمايرة طالب الوزارة الاهتمام بالمزارع الكبرى المتواجدة في مناطق الجنوب وتقديم كل الدعم لها للمحافظة على التنوع الزراعي في المنطقة وجذب الاستثمارات وانشاء المشاريع الزراعية التنموية التي تعم فائدتها جميع سكان المنطقة.

وقال رئيس جمعية ادر التعاونية المهندس زعل الكواليت ان انخفاض اسعار الاضاحي هذا الموسم لم يسبق له مثيل منذ سنوات بفضل قرار وزارة الزراعة خفض الكميات المستوردة الى النصف تقريبا ما يخلق توازن ما بين المنتج المحلي والمستورد لافتا الى ان هذا القرار جاء بعد لقاءات متعددة بين الوزارة والمزارعين ما دفع الوزارة باتخاذ قرارات مهمة لصالح المزارع المحلي والحفاظ على استمراريته في تربية المواشي بكافة انواعها ورفد السوق المحلي باللحوم البلدية .

وأكد رئيس جمعية الديسي التعاونية شافي الزوايدة ان المزارعين في الجنوب يدعمون قرار الوزارة في تخفيض حجم المستورد من الاضاحي ما خلق نوعا من التوازن بين المحلي والمستورد الامر الذي سيعود بالفائدة على مربي الثروة الحيوانية بكافة مناطق المملكة