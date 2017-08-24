الحرة نيوز –

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الخميس وتكون الأجواء حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة غدا لتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء جافة وحارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وتكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت جافة وحارة في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وتكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 الى 22 درجة مئوية والمناطق الشمالية 35 الى 23 والمناطق الجنوبية 33 الى 20 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 43 والصغرى 30 درجة