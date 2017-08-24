الحرة نيوز –

كرَّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الهاشميّة للمصابين العسكريين عدداً من المصابين العسكريين تقديراً لحجم التضحيات التي قدموها خلال أدائهم الواجب.

وقدم سموه شكره وعرفانه إلى هذه الثلة من جنود الوطن البواسل الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن ثرى الوطن، من خلال تضحياتهم وما قاموا به من دور مشرف في سبيل أمان الوطن واستقراره، مؤكداً على أهمية رعاية المصابين العسكريين وإعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم لإعادة دمجهم في المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم، مشيراً إلى الاهتمام الدائم الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالمصابين العسكريين وتقديره لحجم التضحيات التي قدّموها فداءً للوطن والذود عنه، مبيناً أن ما وصلت إليه الهيئة من نمو وأزدهار لم يكن ليتحقق لولا الجهود الملكية السَّامية والدعم المتواصل لمسيرتها.

وثمن سموه جهود المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي في دعم قيم التَّكافل الاجتماعي التي من شأنها أن تعزز مفهوم الالتزام المجتمعي وروح التعاون والمبادرة لدى موظفي المؤسسة وخلق جو إيجابي مع أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته من خلال مبادراتها التي تنفذها بشكل دائم.

من جانبها قالت مدير عام المُؤسَّسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة إن هذا التكريم يأتي اعترافاً من المُؤسَّسة بالجهود العظيمة والتضحيات الباسلة التي قدمتها هذه الثلة من جنودنا البواسل دفاعاً عن الوطن وأمنه وعرفاناً بدورهم البطولي في سبيل الوطن وحمايته ليبقى واحة أمن وأمان، مؤكدة أن المؤسسة ومن خلال دورها في المسؤولية المجتمعية تسعى إلى الإسهام في الدعم المعنوي لهذه الفئة من جنودنا والوقوف إلى جانبهم ومعرفة احتياجاتهم ومساعدتهم قدر الإمكان، فهم جنود الوطن وخيرة أبنائه؛ لذا سعت المؤسسة ومن خلال فريق المسؤولية المجتمعية إلى تكريمهم وبمعية سمو الأمير مرعد بن رعد وتقديم الشكر لهم ومحاولة التخفيف من آلامهم.

وأضافت الرَّوابدة أن كل فّرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية اجتماعية تجاه وطنه من خلال تقديم يد العون والمساندة والمساعدة ودعم المصابين العسكريين وعائلاتهم من خلال تقديرهم وفتح المجال أمامهم للعمل وممارسة دورهم الطبيعي في الحياة ومنحهم امتيازات تعكس هذا التقدير.

وشكرت الروابدة سمو الأمير مرعد بن رعد على الجهود التي يبذلها في رعاية المصابين العسكريين ودعمهم وتأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم.

يشار إلى أن المؤسسة قد شكلت فريقاً للمسؤولية المجتمعية لمأسسة أنشطتها وتجذير مفهوم الالتزام المجتمعي وتعزيز دورها تجاه المجتمع المحلي، وخلق روح التعاون والمبادرة لدى موظفي المؤسسة بما يحقق الانسجام المراد بين رسالة المؤسسة وأهدافها.

حضر التّكريم مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن المتقاعد جادالله المصاروة ومدير شؤؤن المصابين العسكريين خالد بطاينة ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية في مؤسسة الضمان عبدربه الحباشنة.