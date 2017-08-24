الحرة نيوز –

تعلن نقابة المعلمين الأردنيين للسادة أعضاء الهيئة العامة وذويهم عن توفر أضاحي بسعر الكاش والأقساط وفق الشروط الآتية:

1- سعر الأضحية بلدي (200 دينار) كاش ولا يوجد أقساط علما بأن الوزن القائم لها يتراوح

بين 50 الى 55 كغم.

2- سعر الأضحية الروماني (160دينار) يتراوح وزنها قائم بين 36 و 40 كغم.

3- في حال شراء الخروف الروماني يدفع مقدما 40 دينار على رقم حساب 1775036 العائد لمؤسسة السيد جميل مخلد عبد القاسم لدى البنك الاسلامي فرع شفا بدران.

4- يسدد باقي المبلغ في اي فرع من فروع البنك الإسلامي على 4 أقساط قيمة كل قسط 30 دينارا تدفع على رقم الحساب المذكور .

5- للحصول على الأضحية بعد دفع 40 دينار مقدما وايداعها في رقم الحساب المذكور والحصول على فيشة البنك يرجى التواصل مع الزملاء في المحافظات لاستلام كوبون الأضحية