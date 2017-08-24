الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بحالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وضعف الدولار قبل مؤتمر مهم للبنوك المركزية هناك هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية ٠.٤ بالمئة إلى ١٢٨٩.٢٧ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ١٧٤٣ بتوقيت جرينتش، ليحوم دون أعلى مستوياته في تسعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي والبالغ ١٣٠٠.٨٠ دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ٠.٣ بالمئة ليبلغ عند التسوية ١٢٩٤.٧٠ دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، في سوق شهدت عزوفا عن المخاطرة بصفة عامة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إغلاق الحكومة وتصريحات بخصوص الإلغاء المحتمل لاتفاقية تجارية في أمريكا الشمالية.

وتركز الأسواق على اجتماع للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يبدأ يوم الخميس. ومن المقرر أن يلقي كل من رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كلمة يوم الجمعة بخصوص آفاق السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار المقوم به المعدن الأصفر.