الحرة نيوز

بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بحاجة للتبرع وبشكل مخصص فئات −O و −A بشكل عاجل.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة من خلال التواصل مع بنك الدم مباشرة على الرقم 5300460-06 فرعي 1738

الفئات التي يمكنها التبرع بالدم لـ:

– الذكور والإناث

– من تتجاوز أعمارهم ال 18عاماً ولغاية 50 عاماً.

– الوزن يجب أن لا يقل عن ال 50 كيلوغرام.

– قوة الدم (الهيموجلوبين) فوق 12.5 ولغاية 18.

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بوحدات الدم للإناث (4 أشهر) وللذكور (3 أشهر).

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بصفائح الدم هي أسبوعين ( في حال رغبتكم بالتبرع بصفائح الدم، يجب حجز موعد مسبقاً مع المركز).

-بقرار من وزارة الصحة يجب أن يكون المتبرع أردني الجنسية (يحمل رقماً وطنياً)

– الحالة الصحية جيدة (ويتم طلب تعبئة استبيان لدى مركز الدم للتأكد من عدم وجود أمراض).

يتم استقبال المتبرعين حسب الأوقات التالية:

(الأحد – الخميس) (8:00 ص – 4:30 م).

(الجمعة – السبت) (8:00 ص- 4:00 م).