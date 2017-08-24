الحرة نيوز –

قامت وحدة ذوي الاعاقات بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير لقطاع المناطق والبيئة في#أمانة_عمان بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة لكافة مناطق ومديريات الأمانة تطبيقا لكود البناء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الأمانة.

وأكدت مديرة وحدة ذوي الاعاقات المهندسة خديجة النسور حرص أمانة عمان على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه متلقي الخدمة من ذوي الاعاقات وكبار السن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتسهيلها عليهم.

وبينت أن الامانة تسعى الى تحويل عمان الى مدينة صديقة لذوي الاعاقة من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية لهذه الفئة وبما يسهم بإندماجهم في المجتمع المحلي