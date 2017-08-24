الحرة نيوز –

سلمت كتلة الإصلاح النيابية إلى الديوان الملكي رسالة رفعتها إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تطالب فيها بترحيل حكومة_هاني_الملقي ، وتشكيل حكومة_إنقاذ_وطني ذات كفاءات وطنية معتبرة تحافظ على هيبة الدولة وكرامة المواطن وتجنب الأردن وشعبه مزيدا من الويلات والمعاناة التي جرتها عليه حكومة هاني الملقي بحسب ما جاء في الرسالة .

ووصفت الرسالة الموقعة من رئيس الكتلة د. عبدالله_العكايلة أداء الحكومة بأنه باهت على الصعيد السياسي وعقيم اقتصاديا وعاجز إداريا ومتراجع أمنيا ، ويخالف ما جاء في #الأوراق_النقاشيةلجلالة الملك .

وقالت الكتلة في رسالتها أن حكومة الملقي أقحمت المواطن في أزمات متتالية أرهقته وزادت من ضنك عيشه عبر رفع الأسعار والضرائب بدل التخفيف عنه والارتقاء بحاله اقتصاديا واجتماعيا ، وأن الحكومة مست #هيبة_الدولة و #كرامة_المواطن الأردني من خلال سياستها في معالجة الكثير من الملفات داخليا وخارجيا .

وقالت كتلة الإصلاح أن الحكومة منذ تشكيلها الذي تجاوزت فيه المشاورات البرلمانية مرورا باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وتعديلات المناهج الدراسية وما فرضته من زيادات على #الأسعار و#الضرائب بحق المواطنين تسببت بعدة أزمات نتيجة تهورها في اتخاذ القرار .

#كتلة_الإصلاح