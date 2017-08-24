تعمل شركة استيطانية بالتعاون مع ما يسمى بالمجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتسيون” على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في مستوطنة “غوش عتسيون”.

ونقلت صحيفة “معاريف” في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، عن مدير الشركة، موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي “أفرات” وألون شفوت”، قوله إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها”.

وبحسب التقارير فإن الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات قسما منها يقع تحت سيطرة الاجتلال، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الحرب السابق، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة استيطانية.

وادعى التقرير أن الموقع القديم لمستوطنة “مسوؤوت يتسحاك” هو بملكية يهودية عن طريق ما يسمى “كيرن كييميت”. ويجري التخطيط لبناء 500 وحدة استيطانية في المنطقة.

أما المخطط الأخير فهو إقامة مدينة “غفاعوت”، والتي يجري التخطيط لها منذ مدة طويلة.

وفي أعقاب دعوى ملكية تقديم بها فلسطيني، قررت محاكم الاحتلال أنه لا يوجد أي مانع يمنع إقامة المدينة المخطط لها.