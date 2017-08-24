الحرة نيوز –

أعلنت #أمانة_عمان الكبرى عن إغلاق على شارع المدينة المنورة للمقطع الممتد من تقاطع شارع اللؤلؤية الى تقاطع شارع محمد فياض العساف اعتبارا من فجر غد الجمعة وحتى الحادية عشر من صباح بعد غد السبت المقبل، وذلك لتنفيذ شبكة خطوط تصريف مياه أمطار .

وقال مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري أن الامانة وبالتعاون إدارة السير المركزية وفرت طريق بديلة من تقاطع شارع اللؤلؤية باتجاه دوار الهوليدي إن وبالتالي شارع محمد فياض العساف باتجاه شارع المدينة المنورة، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية ولوحات إرشادية على منطقة الأغلاق ومسار التحويلة.

وتشمل أعمال المشروع ، التي تأتي ضمن مشروع تنفيذ عبارات أنبوبية وصندوقية ضمن العطاءات الاستراتيجية التي تم طرحها مؤخرا للعاصمة عمان ، على تنفيذ ثلاث خطوط تصرف مياه أمطار بقطر 1000 ملم وطول 45 متر لكل خط ، وذلك بهدف توفير منظومة تصريف مياه أمطار تخدم بكفاءة شبكة البنية التحتية لمعالجة مشاكل مياه الأمطار وتجمعها .