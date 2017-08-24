الحرة نيوز – جهاد الزعبي

دخل الناطق الاعلامي للجيش الاسرائيلي افيغاي ادرعي الصالة الوثيرة التي يجلس فيها بعض شباب الوحدة الالكترونيه 8200 التابعه لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي وبعد السلام وتبادل الحديث معهم عن الطموحات الاسرائيليه ورؤيتهم لامن كيانهم …

جلس بجانب احدى الفتيات وطلب منها ان يحتسيا الشاي معا .

وسألها ماذا عملتي اليوم يا صغيرتي .. .؟؟؟

اجابته انها تفعل كل ما بوسعها للمحافظة على أمن اسرائيل ولكي تسيطر اسرائيل على العالم … وانها تستطيع تحقيق ما لا تتمكن الطائرات الحربية من تحقيقه …

ان عملي يا سيدي هو بث الفتن وترويج الاشاعات وتأجيج التطرف المذهبي والديني والعقدي والقبلي عند العرب ، بحيث ينشغلوا بانفسهم ويتقاتلون فيما بينهم , لتراق دمائهم بايديهم ومن جيوبهم يدفعون ثمن السلاح الذي يتقاتلون به , لتشغيل مصانع الاسلحة المملوكة لاسرائيل في امريكا و اوروبا ….

ارتشفت من فنجان قهوتها … ودخلت على صفحة فيسبوك عربيه باسم مستعار هو ساره المقدسيه.

وكتبت …. رضي الله عن القائل .. حكمت فعدلت فنمت …

رد محمد سعيد من لبنان .. وكتب … رضي الله عنك يا قاهر الفرس والمجوس

اجابه محمد حسين من العراق … انه لم يقهر الا الاسلام بتواطئه مع عائشة ضد ال البيت

رد محمد خالد من فلسطين ..ولك يا هامل لا تجيب سيرة عائشة على لسانك

محمد زيدان من مصر …الفاروق فرق بين الحق والباطل

محمد علي من سوريا .. والله انه الرافضه ما بدهم غير معاويه

حسن من لبنان … الا لعنة الله على القوم الظالمين

خالد من تونس .. الا لعنة الله عليكم

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ودخلت الى صفحة اردنيه … وكتبت …حنا كراسي البلد …وتركت ابناء العمومة … يتصارعون على كراسي ليس لهم فيها ما يسد جوعهم ..ويروي عطشهم …الا…. كتابتها على الفيسبوك

ارتشف قهوته .. وقال لها ….دعيهم في ماضيهم يعمهون .. وفي جدالهم يلهثون ..وهلمي معي الى مستقبل اسرائيل , لنذهب الى معرض احدث ما توصلت له تكنولوجيا الصناعات الحربية الاسرائيليه