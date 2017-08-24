الحرة نيوز –

تماشياً مع رؤية شركة gig| الشرق العربي للتأمين في تطوير كافة البرامج التأمينية وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للعملاء الكرام، فقد تقرر نقل دائرة تعويضات المركبات من منطقة البيادر إلى شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين في منطقة ضاحية الأمير راشد (حي الروابي) ما بين الدوار الثامن ودوار الشعب وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/8/2017

وتأتي هذه الخطوة من أجل توفير ميزات إضافية من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء، وذلك من خلال زيادة عدد الكادر الوظيفي وتوفير طاقم من أعلى الكفاءات المهنية لتسريع وتسهيل خدمات التعويضات، كما ويتميز المبنى الجديد بتقديم تسهيلات فريدة للعملاء الكرام حيث يوفر قاعة انتظار مكيفة ومريحه وتخصيص وحدة VIP لخدمة كبار العملاء إضافة إلى توفير مواقع كافية لإصطفاف سيارات العملاء والمراجعين مجاناً.

كما نوجه عناية عملائنا الكرام إلا انه لم يطرأ أي تغيير على أرقام الهواتف الخاصه بدائرة تعويضات المركبات للتواصل مع الموقع الجديد، حيث يمكنكم التواصل بدائرة تعويضات المركبات على الرقم 06 /5812128 . كما ونعتذرعن استقبال العملاء الكرام يوم الخميس الموافق 24/8/2017 لإجراءات النقل وتجهيز الموقع الجديد.