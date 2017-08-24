الحرة نيوز –

– قرر المجلس القضائي اجراء تشكيلات قضائية شملت احالة ثلاثة قضاة على التقاعد بناء طلبهم حيث قرروا احالة انفسهم على التقاعد واجراء تنقلات وتمديد وتجديد انتداب قضاة.

” أسماء القضاة الذين تم انتدابهم والتنقلات والاحالات على التقاعد ، من موقع المجلس القضائي ، وتاليا التفاصيل والاسماء :

إحالة القضاة التالية انفسهم على التقاعد وهم:

– قاضي محكمة التمييز (نائب الرئيس) محمد مدالله المحادين

– قاضي محكمة التمييز (نائب الرئيس) محمد امين حوامدة

– قاضــــــــي محكمـــــــة استئناف عمان احمد علي المحاسنة

كما قرر المجلس تجديد انتـداب السادة القضاة التالية أسماؤهم للعمل قضاة لدى المكتب الفني وذلك اعتباراً من تاريخ 2/9/2017 ولمدة سنتيـــــــــــن:-

1. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ طه حامد علـــــي الضمـــــــــــــــــــــور ( نائبـــــــــاً للمديــــــر )

2. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ إياد صبحي خميس الحنبلــــــــــــي

3. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ علي درويش علي المسيمــــــــــي

4. مساعد رئيس نيابة عامة إدارية القاضي السيد /عمار أحمد الحسيني

وقرر المجلس اجراء تنقلات شملت كل من القضاة:

1. نقــل قاضي تنفيذ محكمة غرب عمان الابتدائية السيد/ محمـد ياسين البجق قاضياً لدى محكمة غرب عمان الابتدائية.

2. نقل قاضي محكمــــة صلــــح الموقـر السيد/ نــور الديــــن بســــام الزعبـــــــــــي قاضيـــــــــاً لدى محكمة صلح جنوب عمـــــــــان .

3. نقــــل مساعد المحامي العام المدني في العقبة القاضي السيد/ محمد مصطفى الدرابيع مساعداً للمحامي العام المدني في عمـــــــــــان .

4. نقـل قاضي محكمة صلـح الطفيلــة السيد/ اشرف غصاب أبو رمــان قاضيـــــــــاً لدى محكمة صلح عمــان

5. نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/حسين عبد الحافظ الضرابعة رئيساً لمحكمـــــــــة الرصيفـــــة الابتدائيـــــــة

6. نقل قاضـي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ أحمـد درويـش الشرعـــــــة قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية

7. نقل قاضي محكمة الزرقــاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي الصبيحـــات قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية

8. نقل قاضي محكمة الزرقــاء الابتدائية السيد/ محمد ضيف الله الجـزازي قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية

9. نقل مدعـــي عــــام الرصيفــــــه القاضي السيد/ أميــن علي خليفـــــــــــــــات قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية

10. نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة الدكتور/ عامــر مد الله النوايسة قاضيـــاً للتنفيذ لدى محكمة الرصيفـة الابتدائية