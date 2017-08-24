الحرة نيوز –
– قرر المجلس القضائي اجراء تشكيلات قضائية شملت احالة ثلاثة قضاة على التقاعد بناء طلبهم حيث قرروا احالة انفسهم على التقاعد واجراء تنقلات وتمديد وتجديد انتداب قضاة.
” أسماء القضاة الذين تم انتدابهم والتنقلات والاحالات على التقاعد ، من موقع المجلس القضائي ، وتاليا التفاصيل والاسماء :
إحالة القضاة التالية انفسهم على التقاعد وهم:
– قاضي محكمة التمييز (نائب الرئيس) محمد مدالله المحادين
– قاضي محكمة التمييز (نائب الرئيس) محمد امين حوامدة
– قاضــــــــي محكمـــــــة استئناف عمان احمد علي المحاسنة
كما قرر المجلس تجديد انتـداب السادة القضاة التالية أسماؤهم للعمل قضاة لدى المكتب الفني وذلك اعتباراً من تاريخ 2/9/2017 ولمدة سنتيـــــــــــن:-
1. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ طه حامد علـــــي الضمـــــــــــــــــــــور ( نائبـــــــــاً للمديــــــر )
2. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ إياد صبحي خميس الحنبلــــــــــــي
3. قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ علي درويش علي المسيمــــــــــي
4. مساعد رئيس نيابة عامة إدارية القاضي السيد /عمار أحمد الحسيني
وقرر المجلس اجراء تنقلات شملت كل من القضاة:
1. نقــل قاضي تنفيذ محكمة غرب عمان الابتدائية السيد/ محمـد ياسين البجق قاضياً لدى محكمة غرب عمان الابتدائية.
2. نقل قاضي محكمــــة صلــــح الموقـر السيد/ نــور الديــــن بســــام الزعبـــــــــــي قاضيـــــــــاً لدى محكمة صلح جنوب عمـــــــــان .
3. نقــــل مساعد المحامي العام المدني في العقبة القاضي السيد/ محمد مصطفى الدرابيع مساعداً للمحامي العام المدني في عمـــــــــــان .
4. نقـل قاضي محكمة صلـح الطفيلــة السيد/ اشرف غصاب أبو رمــان قاضيـــــــــاً لدى محكمة صلح عمــان
5. نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/حسين عبد الحافظ الضرابعة رئيساً لمحكمـــــــــة الرصيفـــــة الابتدائيـــــــة
6. نقل قاضـي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ أحمـد درويـش الشرعـــــــة قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية
7. نقل قاضي محكمة الزرقــاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي الصبيحـــات قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية
8. نقل قاضي محكمة الزرقــاء الابتدائية السيد/ محمد ضيف الله الجـزازي قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية
9. نقل مدعـــي عــــام الرصيفــــــه القاضي السيد/ أميــن علي خليفـــــــــــــــات قاضيــاً لدى محكمة الرصيفـــــــه الابتدائية
10. نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة الدكتور/ عامــر مد الله النوايسة قاضيـــاً للتنفيذ لدى محكمة الرصيفـة الابتدائية