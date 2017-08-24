الحرة نيوز –

دعت مديرية الامن العام جميع شركات الحج المتوجهة للديار المقدسة استيفاء كافة الشروط التي وضعت لضمان سلامة الحجاج, مؤكدة انها لن تسمح لأي حافلة من مغادرة الحدود قبل التأكد من التزامها بتلك الشروط.

وطالبت مديرية الامن العام في بيان لها ونتيجة للسلبيات التي ظهرت خلال نقل الحجاج خلال اليومين الماضيين جميع اصحاب شركات الحج والعمرة ان يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية وان يلتزموا بجميع الشروط التي وضعت مسبقا من قبل كافة الجهات المعنية وتم تزويدهم بها, وهم على علم تام بانه لا تهاون في اي منها ولن يسمح لهم بالمغادرة دون استيفائها.

واشار البيان الى ان الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وتم تعميمها في مختلف وسائل الاعلام منذ فترة تتلخص بحمل تصريح من هيئة النقل البري, واجتياز الفحص الفني لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات والشروط الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الاوقاف فيما يتعلق بالمواصفات الفنية وعمر الحافلات, اضافة الى وجود سائق مرافق, مذكرة الجميع ان تلك الشروط ما وضعت الا لضمان سلامة قوافل الحج وتلافيا لبعض السلبيات التي ظهرت خلال الاعوام الماضية.

وقدمت مديرية الامن العام شكرها لمعظم الشركات التي تعاونت مع رجال الامن العام والتزمت بالشروط الموضوعة ولم تكبد الحجاج عناء الانتظار, متمنية لجميع الحجاج السلامة والعودة لوطنهم بعد اداء مناسك الحج سالمين