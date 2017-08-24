الحرة نيوز –

رعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الخميس حفل افتتاح قاعة نادي العالية الرياضي في لواء ذيبان بحضور فعاليات رسمية وشعبية .

وأعرب الطراونة عن خالص تهانيه ومباركته الى شباب محافظة مادبا ولواء ذيبان خاصة الذين فازوا بمقاعد البلدية واللامركزية عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة .

وأكد خلال الاحتفال الذي حضره النائب مرام الحيصة ومحافظ مادبا وامين عام وزارة الشباب ورئيس بلدية ذيبان وعدد من اعضاء مجلس اللامركزية والبلدية وجمع غفير من المواطنين على ضرورة دعم قطاع الشباب الذين يمثلون كل المستقبل معرباً عن افتخاره واعتزازاه بانجازات الشباب على مختلف الصعد .

واشاد الطراونة بانجازات النائب مرام الحيصة التي حققتها في عملها من خلال عضويتها في العديد من اللجان وفي المحافل الدولية كافة .

واوضح ان المشكلات التي يواجهها قطاع الشباب والمطالب التي تقدموا بها محقة وهي محط العناية والتقدير مثلما انها واجب علينا تحقيقها .

والقى خلال الاحتفال كل من النائب مرام الحيصة ورئيس بلدية ذيبان عارف الجنادبة ورئيس النادي زياد الحيصة وعضو اللامركزية حيدر العوايدة كلمات اكدوا فيها على اهمية العمل التطوعي الشبابي ودور الشباب في رسم غد افضل للوطن .

واعربوا عن اعتزازهم وتقديرهم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة الذي لم يالوا جهداً في دعم ومساندة قطاع الشباب وتذليل الصعوبات امامه .

واستعرضوا انجازات النادي ودوره في تنشئة الشباب في المنطقة فضلاً عن المشروعات المستقبلية للنادي الهادفة لخدمة ابناء المنطقة وتوفير الفرص لتطوير قدرات الشباب .

كما اكدوا على اهمية رعاية الشباب من حيث توفير وسائل ومرافق تسد الفراغ لديهم كي ينشئ جيل يحافظ على المثل والاخلاق الحميدة .

واستعرض المتحدثون المشكلات التي تواجه قطاع الشباب والمواطنين في المجالات كافة وتقدموا بقائمة من المطالب .

وتضمن الاحتفال كذلك فقرات شعرية تمجد الوطن والانجازات الوطنية وتؤكد وتحض على مكارم الاخلاق والانتماء للوطن اضافة الى فقرات فنية فلكلورية قدمتها عدد من طالبات لواء ذيبان .

وفي نهاية الاحتفال وزع الطراونة الدروع التكريمية على مستحقيها.