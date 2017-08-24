الحرة نيوز –

مدد قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة يوم أمس الأربعاء إعتقال السيدة منال عبد المجيد شويكي (34 عام) من سلوان لغاية يوم الجمعة

وكان السيدة قد تعرضت للإعتقال مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد إعتقلت أول مرة بتاريخ 10/8/2017ومكثت خمسة أيام في الأسر و أفرج عنها بشرط تحويلها للحبس المنزلي لمدة ستة أيام، و فجر أمس الأربعاء إعتقلت للمرة الثانية و تم تم تمديد إعتقالها

يذكر أن الأسيرة منال سيدة متزوجه و أم لأربع فتيات و حامل في شهرها الخامس، و تعمل معلمة في إحدى المدارس التابعة للبلدية، و قد تم فصلها من العمل على إثر القضية.