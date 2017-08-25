الحرة نيوز –

اتفق طلبة مساق مادة الرياضة والصحة في الجامعة الاردنية على ان السبب الرئيسي لأحداث الشغب التي اندلعت بمباراة الفيصلي والترجي التونسي في البطولة العربية يعود الى الحكم المصري ابراهيم نور الدين.

جاء ذلك من خلال وضع سؤالا في الامتحان النهائي للمساق وهو :

الشرارة الاولى لاحداث الشغب في مباراة الفيصلي والترجي التونسي هو؟

وكانت الخيارات: اللاعب، الحكم، الجمهور، المدرب.

اغلب طلبة المساق اختاروا الخيار الثاني وهو الحكم.

يشار الى ان الحكم المصري نور الدين قام باحتساب هدف الفوز للترجي من علامة التسلل، ما أدى الى اثارة الشغب داخل الملعب وتعرض الحكم المصري للضرب من قبل لاعبي الفيصلي.