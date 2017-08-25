الحرة نيوز –

تمكنت الاجهزة الامنية، فجر الجمعة، من ضبط 7 اشخاص افتعلوا اعمال شغب بعد مقتل مواطن سبعيني، اثر مشاجرة في حفل زفاف، في لواء الرصيفة، بمحافظة الزرقاء

وقال مصدر أمني انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتقلين، وجار التحقيق معهم للوقوف على حيثيات اعمال الشغب.

وكان قد قتل ثلاثيني بمشاجرة تخللها إطلاق نار داخل احد الأعراس بمنطقة إسكان الأمير طلال في لواء الرصيفة، فجر الجمعة.

وقال المصدر ان مشاجرة حدثت داخل احد الأعراس في منطقة ياجوز إسكان الأمير طلال نتج عنها إصابة شخص، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وقال شهود عيان إن اعمال شغب اندلعت عقب حالة الوفاة حيث أقدم البعض على إغلاق طرق في منطقة التطوير الحضري ومثلث عوجان.