الحرة نيوز –

وصلت الرسالة التالية لموقع الحرة ننشرها كما هي على امل انقاذ هذا الطفل البريئ

الطفل احمد يسكن في مدينة العقبه شرب مواد تنظيف سيترز بشهر 3/2017

تم نقله لمستشفى الامير هاشم وتمت معالجته والحمدلله ولكن بعد شهرين صارعند الطفل مضاعفات ورجع للمستشفى نفسه وقالو عند فايروس بعد شهر من الرقود بالمستشفى تم تحويله الى مستشفى البشير وبلشو فيه فحوصات وعلاجات لمدة خمسين يوم بالاخر اكتشفو انه عنده انسداد بالمرئ وقرحه تم عمل اول عمليه والحمدلله لم تنجح وبعد فتره تم عمل عمليه ثانيه ولم تنجح وبعد فتره تم اخراجه من المستشفى واعطائه موعد اخر لعمليه ثالثه وهي بتاريخ 29/8تم نقل الطفل بعد ذلك الى العقبه قبل يومين وبعدها ازدادت حالة الطفل الى الاسوء وصابه تورم في شفتاه وخروج الدم من فمه وتم ادخاله مستشفى الامير هاشم بعد الكشف عليه ارادو تحويله الى مستشفى البشير علما لااحد يستقبله قبل يوم الاحد طالبنا بنقله الى مدينه الحسين الطبيه فلم يوافق مستشفى الاميرهاشم بحكيلك هاد تأمينه حكومي ولا يجوز ان يذهب للمدينه اذا مستشفى البشير ماعرف يعالجه اذن ماذا نفعل علما الطفل لم ياكل منذ ثلاثة شهور عايش على المغذي الي بيقدر يساعدنا نحوله على مدينة الحسين الطبيه له جزيل الشكروكلنا عارفين ماذا يعني الذهاب لعمان والعوده الى العقبه والاقامه في عمان والمصاريف التي لاتطاق والطريق ذهابا وايابا من جور ومطبات وهلاك لوالد الطفل ووالدته لاحول ولا قوة الا بالله للاستفسار رقم والد الطفل0795673405