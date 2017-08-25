الحرة نيوز –

أصيب 17 شخصا اثر حادثي سير (تصادم وتدهور) في مدينة العقبة جنوبي الاردن .

وقال الدفاع المدني في بيان له اليوم : تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بالقرب من منطقة اتحاد الشاحنات ، نتج عنه إصابة (9) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري فيما وصفت حالتهم العامة بين المتوسطة والبالغة

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة بئر مذكور ، نتج عن الحادث إصابة ثمانية أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الصافي الحكومي وحالتهم العامة متوسط