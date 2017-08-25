الحرة نيوز –

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبتاه لمحزونون ..

بمزيد من الحزن والقهر والأسى وإيماناً ورضاً بقضاء الله وقدره أنعى الحاج الوالد المعلم المربي المعطاء الكريم الحنون الإنسان الوالد عبدالله عبدالحليم أبوخديجة والذي وافته المنية أمس الخميس الرابع والعشرون من شهر آب ٢٠١٧ في عمان ..

أشهدك يا ربي أنه قد علمنا وربانا وأحسن إلينا وكان سنداً لنا ورحيما بنا فيا رب أكرم نزله وأحسن إليه وارحمه واغفر له وتجاوز عنه إنك ولي ذلك والقادر عليه ..

ستقام صلاة الجنازة على المرحوم الوالد في مسجد الجامعة الأردنية اليوم ٢٥/٨/٢٠١٧ بعد صلاة الجمعة والدفن في مقبرة شفا بدران الجديدة _مرج الفرس وسيكون العزاء للرجال ابتداء من اليوم لمدة ثلاثة أيام قرب دوار قصر الأميرة بسمة وللنساء في منزل الوالد رحمه الله تعالى وغفر له وألهمنا الصبر والرضا والسلوان ..

على مثلك يا أبي ومعلمي وحبيبي وقدوتي تبكي البواكي وإنا لله وإنا إليه راجعون ..