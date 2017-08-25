الحرة نيوز –

طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مرده للسيد نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانه حيث قال ( ان الحديث عن أي اضراب للمعلمين هو من صلاحيات مجلس النقابة وهو المعني بذلك ) وهذا ينم عن تجاهل واضح وعميق وصريح للعمل التشاركي بين الفروع والمجلس ، وبعيد عن العمل المؤسسي النقابي المهني .اذن لماذا تم دعوة رؤساء الفروع للاتفاق على التعاون ومشاورة الهيئة المركزية فى الامور المفصلية والهامة !! ولماذا تم تشكيل لجنة للازمات والتى لم تجتمع ولا مرة !!! ولماذا كتب فى اخر البيان الخاص بالاضراب والذى أصدره المجلس بانه سيتم دعوة الهيئة المركزية للتحاور !!!…اننا نقدر ونثمن تعاون وتجاوب معالي الوزير عاليا …ولكننا مع مطالب زملائنا المعلمين المحقة والعدالة للجميع ……حفظ الله الاردن من كل مكروه .

نقابة المعلمين الاردنيين / فرع اربد