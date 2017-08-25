الحرة نيوز –

قام وفد من لجنة المرأة في مجلس النواب برئاسة النائب الاستاذة ريم ابو دلبوح وبمشاركة النائب رسمية الكعابنة و النائب م. خالد رمضان بصفته عضوا في اللجنة بزيارة الى مركز إصلاح وتأهيل النساء / سجن الجويدة.

وتم الإطلاع على واقع الحال للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه جهاز الأمن العام في إدارة مراكز إصلاح وتأهيل النساء.

حيث يبلغ عدد النزيلات في المركز ٤٥٢ نزيله ، منهم موقوفات اداري ١٥٤ و موقوفات قضائي ١٤٦ و عدد النزيلات الاجانب ( غير اردنيات ) ١٥٩.

ومن اهم التحديات التي تواجه ادارة السجون ضرورة وجود مركز اصلاح اخر نظرا لوجود مركز واحد فقط ، كذلك من التحديات ضرورة تفعيل التعاون مع المؤسسات الرسيمة والشعبية بشكل افضل.