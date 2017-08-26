الحرة نيوز –

وجه مدير الامن العام اللواء احمد سرحان الفقيه، بفتح تحقيق بشكوى مواطنة حول اجراءات التنفيذ القضائي بحقها، وامر باعادة النظر بكافة الاجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية المالية البسيطه .

وجاء تشكيل هيئة التحقيق بعد ان وصلت لمدير الامن العام ، شكوى من سيدة تم ايقافها من قبل احدى الدوريات وتبين ان بحقها طلب قضائي مالي بقيمة 900 دينار وانها كانت مستعدة لدفع المبلغ المالي واشتكت من بعض الاجراءات التي كادت ان تحول دون دفعها للمبلغ وتوقيفها لليوم التالي.

ووجه مدير الامن العام الى اتخاذ الاجراءات اللازمه بحق من يثبت تقصيره، والى اعادة دراسة الاجراءات الشرطية في كل ما يتعلق في الطلبات المالية البسيطه ووضع اجراءات جديدة في مثل تلك الحالات تصب بمصلحة المواطن وتسهل عليه وتتيح له انهاء طلبه باسرع وقت ممكن وبما يضمن المحافظة على الحقوق

وتم توقيف السيدة المذكورة من قبل التنفيذ القضائي في منطقة حي الرشيد وكان برفقتها زوجها وتبين انه يترتب عليها مطالبة لاحد البنوك بقيمة 800 دينار ولم يتم الافراج عنها الا في ساعات متأخرة من أمس الأول بسبب عدم وجود محاسب لاستلام المطالبات المالية