الحرة نيوز –

كشفت صحيفة “الأخبار” عن احتجاز 39 عاملاً لبنانياً وسورياً يعملون لدى شركة «خليفة لنقل المواشي» والمسجّلين لديها، في عرض البحر في تركيا، منذ 20 يوماً، جرّاء حجز الباخرة الموجودين على متنها نتيجة مشكلات ماليّة تعاني منها الشركة.

وقالت الصحيفة إن الدولة اللبنانيّة وإداراتها المعنيّة ما زالت تتجاهل احتجاز العمال إلى أن تحوّلت إلى مأساة إنسانيّة يدفع ثمنها العمّال المهدّدون بحياتهم وصحّتهم.

والعمال محتجزون على متن باخرة الوردة التابعة لشركة «خليفة لنقل المواشي»، المسجّلة في وزارة الأشغال والنقل اللبنانيّة، ويرزح هؤلاء تحت وطأة أوضاع إنسانيّة وصحيّة مأسويّة، إذ شارفت المواد الغذائيّة التي بحوزتهم على الانتهاء.

ويعود السبب في احتجازهم إلى الأزمة الماليّة التي تعاني منها الشركة المدينة لمجموعة من المصارف، وهو ما أدّى، بحسب العاملين على الباخرة الذين تواصلت معهم الصحيفة، إلى “تنفيذ أمر حجز عليها عند دخولها إلى المياه الإقليميّة التركيّة، منذ 20 يوماً، وتالياً منعهم من قبل وكيل الباخرة (الشركة) من الخروج من الباخرة إلى البرّ التركي، خوفاً من إلزام الشركة بدفع المستحقّات المترتبة عليها من جهة، وتفادياً لأي مشكلات حقوقيّة قد تترتب عليها من جهة أخرى نتيجة ادعاء البحّارة على الشركة التي لم تدفع مستحقّاتهم منذ أكثر من سنة، ما أدّى إلى حرمانهم حقوقهم الماليّة والاجتماعيّة”.

وتعود المشكلات التي يعاني منها العاملون على بواخر شركة «خليفة لنقل المواشي» إلى أكثر من سنتين، نتيجة تعثّرات ماليّة تعاني منها الشركة أدّت إلى حرمانهم رواتبهم ومستحقاتهم الماليّة، وترتيب ديون على عاتق الشركة لبعض المصارف، وهو ما أدّى إلى احتجازهم قسراً في تركيا، واحتجاز عشرات العمّال غيرهم على متن باخرتين أخريين تابعتين للشركة نفسها قبالة السواحل البرازيليّة.

ونقلت “الأخبار” عن مصادر مصرفيّة، أن الشركة تعاني من تعثّر مالي أدّى إلى حجز مجموعة من البواخر التابعة لها، نتيجة امتناعها عن تسديد الديون المترتبة عليها، وذلك بعد فشل عمليّات توسيع الأعمال التي قامت بها. فيما تفيد أوساط العاملين بأن “صاحب الشركة هرب مع شقيقه وابنه إلى هنغاريا، بعدما وصلت الديون المترتبة عليه إلى نحو 30 مليون دولار أميركي، وهو ما دفعه إلى تأسيس شركة جديدة، ونقل ملكيّة ثلاث بواخر إليها لإبعادها عن تداعيات الأزمة الماليّة التي تلاحقه”.

ويقول المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة النقل عبد الحفيظ القيسي، إن “المديريّة قامت بواجباتها، وأرسلت كتباً إلى صاحب الباخرة لحثّه على فكّ حجز الباخرة ودفع مستحقات العاملين وتأمين متطلبات عيشهم، وتسريع هذه المعاملات مع السلطات التركيّة واللبنانيّة”. وعن دور الوزارة في حماية مواطنيها بما يفرض تعاونها مع وزارة الخارجيّة لاستعادتهم، كما وحمايتهم بوصفهم مواطنين ويحملون إجازات عمل خاصّة صادرة عن وزارة النقل، كما وأن الباخرة مسجّلة لديها أيضاً، يردّ القيسي قائلاً: “لقد قمنا بالإجراءات اللازمة وفق الصلاحيات المُعطاة لنا، وهي متابعة الأمر والحثّ على تسريع المعاملات، أمّا البحّارة فهم معتادون العيش على متن البواخر، التي لا يمكنهم تركها من دون ملاحين”، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد العمّال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، أن المسؤولية تقع على “الشركة المُفترض بها العمل مع السلطات التركيّة لإخراج عمّالها من الورطة والتعويض عليهم، وحلّ مشاكلها الماليّة لاحقاً، كما على الدولة اللبنانيّة ممثّلة بوزارة الأشغال العامّة والنقل المسؤولة عن هؤلاء البحّارة الذين لديهم عقود عمل من المفترض أنها مُسجلة لديها (لا في وزارة العمل)، وذلك من خلال التواصل مع وزارة الخارجيّة والمغتربين المسؤولة عن حماية كلّ لبناني في الخارج لإعادتهم إلى لبنان، كذلك تترتب مسؤوليّة على وزارة العمل (ولو أن عقود العمّال البحريين غير مسجّلة لديها)، لكونها المسؤولة عن كلّ عامل في لبنان باعتبارهم قوّة عمل ولديهم حقوق وفق الدستور والتشريعات الدوليّة التي تكفل هذا الحقّ، وكذلك الحكومة اللبنانيّة مجتمعة لكون الباخرة لبنانيّة، ووفق القوانين المرعية تعدّ حكماً من الأراضي اللبنانيّة، وللحكومة سلطة عليها ومسؤولة عن حماية الموجودين عليها وعن صحتهم وسلامتهم”، ويشير عبد الله إلى أن “احتجاز هؤلاء العمّال قسري، فإن كان هناك من مخالفات على الشركة والباخرة، فلا يجوز أن يدفع ثمنها العامل