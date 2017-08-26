الحرة نيوز – النائب محمد الرياطي
تم الاتفاق مع وزير الاشغال امس وبشكل عاجل وللضرورة انقاذ الازمة التي يعاني منها اولياء الامور في تسجيل ابناءهم وبناتهم في المدارس القائمة على ما يلي :-
#تنفيذ مدارس جديده بالتاسعة والبدء بالتنفيذ سيكون من تاريخ 10 /9/2017 .باذن الله .
#تنفيذ مدرسة الامل للاحتياجات الخاصة جديده ؛ التنفيذ بشهر 12/2017 .باذن الله
#اضافة غرف صفية جديده خلال شهر 10 القادم لكلا من المدارس التالية
(الثامنة بنين 10 غرف جديده )
(الثامنه مختلطة 16 غرفة صفيه جديده )
(العاشرة مختلطة ابتدائي 5 غرف صفيه جديده )
(الكرامه ابتدائي مختلطه 5 غرف صفيه جديده )
( فيصل الاول بنين 5 غرف صفيه جديده )
(العاشرة ابتدائي مختلطه غرف صفيه جديده )
(الكرامه ابتدائي مختلطه غرف صفيه جديده )
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ملاحظة هذه المدارس ستكون ضمن منح خارجية وغير شاملة للمدارس الاخرى المراد تنفيذها وستكون بمتابعة اعضاء اللامركزية الجدد في العقبة .
#كما تم التباحث بالطريق الصحراوي ووعد ان تتم الاجابة على اسئلتي النيابية قريبا ؛حيث انه شكل فريق من عنده للاجابة على كافة استفساراتنا الواردة في اسئلتنا النيابية بخصوص الصحراوي