الحرة نيوز –

قالت قناة “الجديد” اللبنانية، إن إسرائيليا يخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهازالموساد يقود داعش في ليبيا.وأوضحت القناة في تقرير مصور لها إن السلطات الليبية اعتقلت إمام مسجد يدعى “أبو حفص” وانه تبين بعد التحقيقات المطولة معه أنه “يحمل الجنسية الإسرائيلية ويحمل لقبا مزيفا واسمه الحقيقي هو بنيامين إفرايم وانه يخدم في فرقة “المستعربين” التابعة لجهاز الموساد المتخصصة في التجسس على الدول العربية والإسلامية”، على حد قول القناة اللبنانية.

القناة اللبنانية، نقلت أيضا عن السلطات الليبية قولها إن الجاسوس تمكن من الانخراط في تنظيم داعش الإرهابي وانتقل معهم إلى بنغازي وهناك استطاع التغلغل في المجتمع وأصبح إماما لأحد المساجد.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة “البايس” الإسبانية أن الغريب في الأمر أن الملقب بـ”أبي حفص” تقدم بسرعة في مهمته، من عنصر عادى إلى إمام مسجد إلى تكوين جماعة داعشية مستقلة من 200 مقاتل، وظل يحاول اختراق الحدود مع مصر بل وكانت جماعته من الجماعات الدموية في ليبيا التي هددت بنقل الحرب إلى داخل مصر تحت شعار “الحرب على مصر وتحريرها”، بحسب الصحيفة الاسبانية.