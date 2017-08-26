الحرة نيوز –

أكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر ان المرحلة المقبلة ستشهد بدء عملية التنسيق بين البلدية والجهات الرسمية والأجهزة الأمنية بخصوص الحملات على البسطات في الوسط التجاري .

وقال، انه تم تنفيذ حملة امنية على البسطات دون التنسيق مع البلدية سابقا، الا ان اللقاء الذي جمعه مع محافظ الزرقاء ومدير الشرطة أثمر عن الاتفاق على التنسيق المباشر مع رئيس البلدية فيما يخص الحملات على البسطات التجارية ، مشيرا الى ان البلدية ستعمل على ايجاد حل دائم لهذه المشكلة المؤرقة للمواطنين والتجار.

وذكر ابو السكر خلال لقائه الاهالي في منطقة الزرقاء الجديدة، ان البلدية وضعت خطة من اجل النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها في كافة المناطق بعدالة، مبينا ان البلدية تمكنت من دفع رواتب موظفيها هذا الشهر بالرغم من ان صندوق البلدية كان خاليا من الأموال.

ودعا جميع الاهالي التعاون مع البلدية واجهزتها، مشيرا الى ان البلدية بصدد تأسيس لجان الاحياء لتقوم كل لجنة بالدور المنوط بها في الحي المتواجدة فيه، وكذلك تعزيز التنسيق والتشبيك مع البلدية.

وبين ان البلدية بدأت بعملية توثيق حاجات المناطق والاحياء، حيث انها ستعمل على تلبية مطالب المواطنين وفق المستطاع ووفق الامكانيات المتاحة، لافتا الى ان البلدية ستكثف من حملات النظافة في مختلف مناطق المدينة خاصة في البؤر والمناطق التي تشكل مكاره صحية وتلويثا بصريا، من خلال كادر البلدية والتعاون مع متطوعين من اهالي المدينة .

وأشار الى ان المباشرة بإعادة تعبيد شارع المصفاة يعتبر مطلبا رئيسا من قبل الاهالي والتجار في المنطقة، حيث ان الشارع كان محالا على متعهد ولكن المشروع تعثر، مؤكدا انه تمت المباشرة بإعادة تأهيل وتعبيد الشاعر من قبل وزارة الاشغال العامة