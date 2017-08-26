الحرة نيوز –

تم أمس التوقيع خلال فعاليات معرض دمشق الدولي على عدة عقود لتصدير نحو 30 ألف طن من الخضار والفواكه إلى العراق ومصر والأردن ، وفق ما نقلت وكالة انباء النظام السوري (سانا).

ونقلت الوكالة عن المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج السوري ، المهدي الدالي، بعد توقيع العقود في الجناح الزراعي بالمعرض أن أحد التجار الأردنيين وقع عقداً لاستيراد 8000 طن من البطاطا و2000 طن من البصل و5000 طن من الخضار والفواكه في حين وقع أحد التجار المصريين على عقد لاستيراد خمسة آلاف طن من التفاح والإجاص ووقع أحد التجار العراقيين على عقد لاستيراد عشرة آلاف طن من الخضار والفواكه.

وتوقع الدالي تصدير آلاف الأطنان من المنتجات السورية بكل أنواعها نظراً للاهتمام الواضح من رجال الأعمال والتجار العرب والأجانب الذين فاقوا الـ 1500 بالمنتجات السورية والدعم الذي تقدمه الحكومة للمصدرين.

وكان قد قام قبل ايام، وفد اردني برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس، بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وضم الوفد، وفق ما صرح خريس لـ “مدار الساعة”: عامر التل، ضرغام هلسه، د.غازي عبيدات، أحمد رقيبات، ناريمان الروسان، حياة عطية، رسمي الجابري، أمجد ابو زهرة، محمد البشابشة، خالد السكجي.