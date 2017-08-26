الحرة نيوز –

تعرض مراسل رؤيا في مدينة الزرقاء محمد الشرفا السبت، لضرب مبرح واعتداء على مركبته، أثناء تغطيته لأعمال الشغب التي اندلعت بمنطقة التطوير الحضري في الزرقاء، على خلفية مقتل شخص بمشاجرة خلال حفل زفاف قبل يومين.

وقال الشرفا ” انهال علي ثلاثة أشخاص الضرب بالعصي واللكم بالأيدي ، لاعتراضهم تصويري آثار الشغب، وقاموا بالتهجم على مركبتي بعد فراري منهم وتكسير الزجاج الأمامي”.

وأصيب الشرفا بيده إضافة إلى رضوض بأنحاء متفرقة من جسمه وخضع للعلاج بمستشفى الأمير فيصل.

وشيع أهالي القتيل السبت، جثمانه إلى المقبرة وبعد الانتهاء من دفنه تجددت أعمال الشغب ما استدعى تدخل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

