الحرة نيوز – رضوان المعايطة

وعد بلفور لإقامة وطن بديل لليهود في فلسطين 1916

قبل ما نترفع للصف الرابع الابتدائي ….أي قبل الأطلاع على مادة كتاب التاريخ العربي. …وما فيه من صدق لوقائع تاريخنا ….كنت بفكر. ..انو (بلفور ) شيخ ووجه من وجوه قبائلنا وعشائرنا العربية. ….سبحان الله. …وكنت حتى مأخذ فكره عنو انو قاضي دم وفجاج نشب. …ويقسم ويعطي الاجزيات. ….وكنت أفكر انو أي بلفور من عيال عم سيدنا إسماعيل وإبراهيم. ….سبحان الله. ….ف اليي شدني الو ولهذا الشيخ الجليل اعطيته أرض فلسطين للصهاينة المظطهدين في شتات بقاع العالم لأنهم انجاس وما حدا قابل فيهم …اوكي. ….انا فكرت انو هذول همه الأخ الأخ الأكبر في العيله ….وانوا الشيخ بلفور أبو النا كلنا. …وانو هاي الاعطية هيه (شرهه ) ل هالاخوا الجبير. ….ليش لانوا كل الموجودين وافقوا وما قالوا. …لا. ….ما بصير. ….وبلشت قطعان الخنازير تأتي إلى فلسطين وكلنا بنهلي وبنرحب. …فيهم. …انداري. …

بعد قراتي للتاريخ وانا في الصف الرابع الابتدائي اتضح اليي أن بلفور. ..ليس …بالشيخ. ….ولا. …بالعربي. …ولا يعرف الجلوة والعطوة والشرهه. ….والدخاله. …والجيرة

اتضح اليي انوا يهودي. …خنزير ابن خنزير ……ولا يملك إلا الكذب……والقوة. …والتزوير. …واختلاق الأقاويل. …ترمب يقول هناك فرصه ل صنع السلام ولكن …….صعبه. ……فلسفة. …كذب. …ضحك ع الدقون واللحى