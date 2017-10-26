رمان يتوقع تمديد قرار الشطب والاستبدال للهايبرد حتى نهاية 2018

الحرة نيوز –

توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان تقوم الحكومة بالعمل على تمديد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حتى نهاية 2018 .

ولفت رمان في تصريح ان التوقعات تشير الى ان الحكومة ستمدد العمل بقرار الشطب والاستبدال حتى نهاية العام القادم نظرا لان مركبات الهايبرد تلاقي اقبالا في السوق المحلي .

واشار الى ان نحو 50 الف مركبة تم التخليص عليها للسوق المحلي منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري مبينا ان نصف هذه المركبات التي تم التخليص عليها هي من فئة « الهايبرد»

وبين انه وفي حال قامت الحكومة بالغاء الإعفاء الممنوح للسيارات الهجينة سترتفع اسعارها بنسبة 25% نظرا لالغاء الضريبة الخاصة على هذا النوع من المركبات موضحا ان الغاء القرار سينعكس سلبا على ايرادات الخزينة العامة .

وكانت الحكومة قد وافقت خلال وقت سابق على تمديد قرار الشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد حيث ينص القرار على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين

وبين رمان انه منذ التوجه الحكومي بالسماح بعمليات الشطب للمركبات القديمة واستبدالها بمركبات هجينة فقد شهدت المركبات الهجينة اقبالا ملحوظا في التخليص عليها بالسوق المحلي.

وتمنح الحكومة إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب مقابل استبدالها بسيارات «هايبرد» إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.