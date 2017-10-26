23 عاما على سلام وادي عربة

الحرة نيوز –

بعد 23عاما على توقيعها ما تزال معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن غير مرحب بها في أوساط الأردنيين لكنها تشكل ميثاقا استراتيجيا بين طرفين مصممين على الدفاع عنه، بحسب عدد من الخبراء.

ومنذ توقيع رئيسي الوزراء الأردني عبد السلام المجالي والإسرائيلي اسحق رابين، المعاهدة في السادس والعشرين من تشرين الاول 1994 برعاية الرئيس الاميركي بيل كلينتون، عانت العلاقة الحساسة بين البلدين العديد من المصاعب الناجم معظمها عن تداعيات الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وإذا كان النص، الذي وضع حدا لحالة الحرب بين البلدين منذ عام 1948، فانه لا يزال مصدر احباط عميق في الأردن، حيث نصف السكان من اصول فلسطينية، كما ان العلاقة بين البلدين ذات الصبغة البراغماتية، تعززت بهدوء مجددا مع صعود الاسلام المتطرف في المنطقة مؤخرا.

ويقول ديفيد شينكر، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ان إسرائيل والأردن يشتركان في نفس الرؤية حيال الجماعات الجهادية التي تقاتل في مكان قريب في سوريا والعراق.

لكن الخبراء يتفقون بأن القضية الفلسطينية تعرقل حسن سير العلاقات بين البلدين . وأدت حادثة مقتل القاضي الاردني على يد الجيش الاسرائيلي والحرب على قطاع غزة في تموز واب ومقتل اكثر من 2100 فلسطيني الى توجيه ضربة لهذه العلاقات.

ومنذ عام 1996 تدهورت العلاقات بين البلدين مع تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في اسرائيل، حتى وصلت الى نقطة الانهيار عندما حاولت المخابرات الاسرائيلية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية خالد مشعل في عمان ثم ألهبت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، والحرب في لبنان عام 2006 وثلاثة حروب في قطاع غزة الرأي العام في الأردن.

وتراقب عمان عن كثب الاجراءات الاسرائيلية في الحرم القدسي حيث تشرف المملكة بحسب اتفاقية السلام على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس، وهذا الموضوع حساس جدا للمملكة.