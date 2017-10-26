فاخوري: الاردن عاش حصارا اقتصاديا.. وسيرى النور في نهاية النفق

الحرة نيوز –

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، إن الاردن عاش حصارا اقتصاديا خانقا خلال السنوات الستّ الماضية، بعدما أُغلقت الحدود حوله لأسباب سياسية وانقطع عن الأسواق، فيما استمرّ باستقبال اللاجئين من مختلف الدول العربية، الأمر الذي انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف فاخوري خلال جلسة نقاشية في منتدى طلال ابو غزالة إن الأزمات التي عصفت بالمنطقة وانقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة الطاقة في ظل زيادة أسعار النفط عالميا إلى مستويات غير مسبوقة قبل 6 سنوات، حيث أصبحت فاتورة النفط تشكل 22% من الناتج المحلي.

وأكد فاخوري أن تلك التداعيات إلى جانب ازمة اللجوء فرضت على الاردن ارتفاعا في عجز الموازنة وصل الى مستويات خطيرة، كما ان الايرادات الضريبية لم تعط النفقات الجارية في ذلك الوقت، في حين يفترض ان تغطي 92% منها نهاية العام.

وقال فاخوري ان الاردن استطاع تجاوز ذلك الحصار بعد عدة اجراءات اقتصادية، وأصبح يرى الضوء في نهاية النفق بعد اجراءات صعبة تحملها الشعب الاردني، سواء أكان ذلك من خلال رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، ومشاريع الطاقة المتجددة وغيرها، لافتا إلى أنه ومن غير المنطقي أن نتراجع عن تلك الاجراءات ونحن في منتصف الطريق.