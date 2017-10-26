المومني يتحدث عن العاصمة الجديدة: ستضم دوائر حكومية وينتقل اليها السكان

الحرة نيوز

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني، أن المخططات الشمولية للعاصمة الجديدة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ستكون جاهزة للتنفيذ في المراحل المستقبلية.

وأضاف المومني خلال اطلالته الدورية عبر شاشة التلفزيون الأردني، الخميس، إن انشاء العاصمة الجديدة سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن أوضاع الخزينة لا تؤهل الحكومة لانجاز مثل ذلك المشروع الضخم بشكل منفرد.

وأوضح المومني إن العاصمة الجديدة لن تكون ضمن حدود محافظة عمان، فيما سيتم نقل الدوائر الحكومية والرسمية إليها، مشيرا إلى أن نقل تلك الدوائر سيرافقه بكلّ تأكيد انتقال السكان للعيش في تلك المدينة.

إلى ذلك، علّق المومني على تقرير مجلة “نيويوركر” الأميركية حول اعتزام آلاف المقاتلين مع داعش للعودة إلى بُلدانهم، أكد المومني على أن “الاردن سيتعامل مع اولئك بطريقة أمنية حاسمة”.

ولفت المومني إلى أن الموت سيكون بانتظار أي ارهابي يُفكّر بالاقتراب من حدودنا.