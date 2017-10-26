مجزرة في قسم الولادة بمستشفى الامير فيصل

الحرة نيوز

شكاوي متلاحقة من قبل المراجعات لقسم الولادة في مستشفى الامير فيصل الكائن في الرصيفة حيث الاهمال وعدم الاهتمام والشكاوي المتكررة من عدم الاهتمام بالمراجعات اللواتي لايجدن غير هذا المستشفى للولادة بسبب عدم قدرتهن على دفع تكاليف الولادة في مستشفى خاص ومن ابرز هذه المشاكل خياطة الجروح بعد الولادة دون استخدام البنج ويقال أن ابر التخدير توزع على المحاسيب كون الحقنة الواحدة ثمنها 70 دينار

المواطن يطالب وزير الصحة بوضع حد لهذه المآساة ومراقبة الكوادر الطبية العاملة في قسم الولادة حيث تركتب بشكل يومي جرائم بحق النساء