عدم استقرار جوي مطلع الاسبوع القادم

الحرة نيوز – تُشير آخر البيانات الجوية المُشغلة لدى طقس العرب

صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر ، الى احتمالية نشوء أحوال جوية

غير مُستقرة يوم السبت القادم الموافق 28 أكتوبر، وذلك على آثر تحرك

منخفض جوي علوي عبر السواحل الليبية ثم المصرية ، مما يعمل على

نشوء أحوال جوية غير مُستقرة في أجزاء مختلفة من المملكة وربما تتركز

بشكل أكبر في مناطق البادية الشرقية والجنوبية.

ولا يُستبعد أن تطال حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة أجزاء من المحافظات

الرئيسية في المملكة بما فيها العاصمة عمان، حيث تتميز عادةً حالات عدم الاستقرار الجوي بعشوائية الطابع ومحلية الهطول بالرغم من غزارة الأمطار أحياناً والتي قد تعمل على تشكل السيول إذا كانت هذه الزخات غزيرة.

يذكر أن المملكة شهدت أجواء أكثر برودة من المُعتاد خاصة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، في حين شهدت حالة عدم استقرار جوي وامتداد لمنخفض جوي خلال بداية الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر شهدت هطول بعض الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة