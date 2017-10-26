الأمن يضبط قاتل الطفل في سحاب

الحرة نيوز – ضبطت شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان، قاتل ومغتصب الطفل في سحاب.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان “إن فريق التحقيق الذي شكل من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان، أنهى تحقيقاته كافة في جريمة القتل التي تعرض لها أحد الأطفال والذي عثر على جثته في بركة مائية داخل منشار للحجر شرق العاصمة بعد أن توصل من خلال التحقيقات للفاعل الذي اعترف بجريمته”.

وحول التفاصيل، أضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه وقبل أيام ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان بالعثور على طفل يبلغ الثامنة من العمر داخل بركة مائية في منشار حجر شرق العاصمة؛ حيث تحركت على الفور كوادر المركز الأمني المختص والبحث الجنائي والمختبر الجنائي إلى المكان للكشف على الجثة بعد استدعاء الطيبب الشرعي والمدعي العام الذي أمر حينها بتحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد إن كانت هناك شبهة جنائية في الحادثة أم حادثة غرق تعرض لها الطفل.

وتابعت إدارة العلاقت العامة والإعلام، أنه وبعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أكد خلاله تعرض الطفل للخنف ومحاولة الاعتداء الجنسي عليه قبل وفاته، تم تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد مرتكبها والقبض عليه؛ حيث تمكن فريق التحقيق وبأقل من 48 ساعة من مباشرة تحقيقاته وجمع المعلومات والاستماع والتحقيق مع عدد من العاملين في منشار الحجر من حصر الاشتباه بعامل وافد يعمل داخل المنشار، وألقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بمحاولة الاعتداء جنسيا على الطفل الضحية، وأنه وأثناء ذلك، قام بوضع وسادة على وجهه، مما أدى الى وفاته، وأنه قام بعد ذلك بإلقاء الجثة داخل بركة الماء الموجودة داخل المنشار لكي يظهر الجريمة على حادث غرق تعرض له الطفل، وسيتم تحويل القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى حال الانتهاء من التحقيقات كافة