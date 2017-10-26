الجيش الكندي يراجع خطة تزويد أكراد العراق بالأسلحة (صحيفة)

الحرة نيوز –

– ذكرت صحيفة “اوتاوا سيتيزين” في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن الجيش الكندي يراجع خطته المتعلقة بتزويد اقليم كردستان العراق بالأسلحة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الكندية تقوم حاليا بمراجعة ما إذا كان سيتم الشروع في عملية شحن الأسلحة، بالنظر لتطورات الاوضاع على الأرض.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المحتمل أن تمنح الحكومة العراقية الموافقة لكندا على تزويد الأكراد بالأسلحة، مبينة أن كندا كانت تعتزم تزويد الأكراد ببنادق قنص من عيار 50 مجهزة بكواتم صوت ومدافع هاون عيار 60 مليمترا، فضلا عن أنظمة كارل جوستاف المضادة للدبابات.

وأوضحت أنه تم حجب التفاصيل المتعلقة بأعداد كل نوع من المعدات التي سيتم توفيرها لأسباب أمنية وتشمل معدات أخرى، وقاذفات قنابل يدوية ومسدسات ومناظير حرارية وكاميرات ولوازم طبية.