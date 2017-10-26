الرمثا يلتقي الفيصلي في قمة الاسبوع السابع بدوري المحترفين غدا

الحرة نيوز –

– يلتقي فريقا الرمثا والفيصلي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الجمعة، على ستاد الحسن بإربد، في قمة منافسات الاسبوع السابع بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وتعتبر المباراة مهمة للفريقين حيث يسعى فريق الرمثا متصدر الدوري برصيد 13 نقطة، لتحقيق الفوز لمواصلة الصدارة، فيما يبحث الفيصلي صاحب الـ9 نقاط عن الفوز للعودة بقوة الى المنافسة.

وتقام يوم غد ايضا مباراتان حيث يلعب منشية بني حسن مع فريق الجزيرة عند الرابعة مساء على ستاد الامير علي بالمفرق، فيما يشهد ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة عند السادسة والنصف مساء مباراة فريقي البقعة وشباب الاردن.

وتختتم منافسات الاسبوع السابع يوم السبت المقبل بلقاءات تجمع العقبة مع اليرموك، وذات راس مع الحسين اربد، والاهلي مع الوحدات.

يشار الى ان الرمثا يتصدر الدوري برصيد 13 نقطة يليه فريقا الجزيرة والوحدات برصيد 11 نقطة لكل فريق، ثم ذات راس والاهلي والفيصلي برصيد 9 نقاط لكل فريق.