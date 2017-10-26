“التربية” تقر شمول دفعة جديدة من الطلبة بمكرمة ابناء المعلمين

الحرة نيوز –

وافق وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه امس مجلس نقابة المعلمين، على شمول دفعة جديدة من ابناء المعلمين في الجامعات الرسمية ضمن المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين.

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، ان قبول هذه الدفعة جاء في اطار التعاون والشراكة المسؤولة بين النقابة والوزارة، مبينة ان المعدلات المعتمدة لقبول هذه الدفعة حسب المحافظات جاءت على النحو التالي: 4ر74 بالمئة لمحافظة اربد، 74 بالمئة لمحافظة البلقاء، 5ر76 لمحافظة الزرقاء، 3ر70 بالمئة لمحافظة العقبة، 9ر71 لمحافظة الكرك، 9ر66 لمحافظة المفرق، 7ر73 لمحافظة جرش، 5ر69 لمحافظة عجلون، 6ر75 لمحافظة العاصمة، 5ر71 لمحافظة مادبا، 4ر73 لمحافظة معان.