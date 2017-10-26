محاضرة حول مكافحة الارهاب والتجنيد الإلكتروني

الحرة نيوز –

نظم مركز السلم المجتمعي التابع للأمن الوقائي بمديرية الامن العام اليوم الخميس محاضرة عن مكافحة الإرهاب والتجنيد الالكتروني بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحيات في مأدبا.

وقال رئيس فرع الدراسات بالمركز النقيب حسام البكار، إن هذه المحاضرة تأتي ضمن مبادرة الاسرة السعيدة، التي اطلقتها مديرية الامن العام مؤخرا في مدرسة مليح الثانوية للبنات والتي تعنى بمكافحة الفكر المتطرف والتنبؤات المسلكية للشخصية المتطرفة وطرق التعرف عليها.

من جهته اكد رئيس فرع التنسيق والمبادرات الشبابية بالمركز الملازم محمد ربيحات، مخاطر التجنيد الإلكتروني ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل في مكافحة الفكر المتطرف، مشيرا الى الحالات الواقعية التي تعامل معها مركز السلم المجتمعي.