الرزاز: سنحدث أرقام البنك الدولي حول التعليم

الحرة نيوز –

أكد وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ان الوزارة “تدرك ما ورد في تقرير البنك الدولي حول واقع النظام التعليمي في المملكة من تحديات ومشاكل”، قائلا إننا “بدأنا بمعالجتها ونسير بالاتجاه الصحيح”.

وبين الرزاز، في تصريح خاص أمس، ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية “ركزت على تلك التحديات ووضعت خططا لمعالجتها سواء بمرحلة رياض الاطفال أو تدريب وتأهيل المعلمين أو نوعية التعليم، وكذلك فيما يخص الطلبة السوريين، بالاضافة الى قضايا العنف وغيرها”.

وأوضح ان “تقرير البنك تم بالتنسيق مع الوزارة وكنا بصورته منذ البداية وزودناهم بالأرقام”، مشيرا الى أن الأرقام التي وردت في التقرير تغيرت لأنه مضى عليها عام بالكامل وهي الفترة التي استغرقها إعداد تقرير البنك الدولي”.

وبين ان وزارة التربية سـ”تقوم خلال الفترة المقبلة بتحديث الارقام التي اوردها التقرير من تاريخ بدئه إعداد تقريره”.

وكان قد نشر اول من امس التقرير الذي اعده البنك الدولي مؤخرا حول واقع التعليم في المملكة والذي اظهر ان “نتائج التعليم الطالب ضعيفة على كافة المستويات ووصلت الى مستوى متأزم.