السماح بزيادة الطلبة غير الأردنيين بالجامعات إلى 15%

الحرة نيوز –

قرر مجلس التعليم العالي السماح للجامعات الأردنية بقبول الطلبة غير الأردنيين زيادة على نسبة الطاقة الاستيعابية المحققين لأسس القبول، بحيث تكون للبكالوريوس (15 %) وللماجستير (10 %)، والدكتوراة (5 %) في كل تخصص.

ووافق المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، على إنشاء كلية جامعية تقنية داخل الحرم الجامعي في جامعة الزرقاء، شريطة أن يكون لها مبان ومرافق منفصلة عن مرافق الجامعة، وتكون متخصصة في المجالات التقنية للبرامج الهندسية فقط (هندسة تقنيات سيارات الهايبرد، والطاقة البديلة).

كما وافق على توطين (المركز الوطني للتعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إلى ذلك، وافق المجلس على تعيين الدكتور صلحي فيصل الشحاتيت رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا لمدة أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ القرار.

ووافق على تجميد تخصصات في جامعة العلوم التطبيقية، شريطة عدم تضرر الطلبة الذين على مقاعد الدراسة إلى حين تخرجهم وهي: برنامج الماجستير في تخصص العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية،

وبرنامج البكالوريوس في تخصصات: (العلوم السياسية، المعلومات الحاسوبية، هندسة الحاسوب، نظم شبكات الحاسوب).