الملقي: وضعنا جيد

الحرة نيوز –

قال رئيس الوزراء، هاني الملقي، خلال زيارته وفريقه الوزاري، منطقة البادية الوسطى، الخميس، “جئتكم لاطمئنكم ان الوضع جيد وان الامور تسير بالطريق الصحيح”.

ولفت الملقي، خلال اللقاء، الذي تم في بيت الوزير الاسبق جمال الخريشه، الى ان الحكومة وهي تتحدث عن الاصلاح والعودة الى الطريق الصواب تستمد عزمها من قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومن دعم وهمة الاردنيين .

واعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء شيوخ ووجهاء وابناء قبيلة بني صخر، مؤكدا ان الاردن قوي بقيادته وشعبه وتكاتف ابنائه.

واكد ان الواجب والمسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا حماية الوطن والنهوض به مثلما يحميه النشامى ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين قدموا على مدى ست سنوات ارواحهم وتعبهم وجهدهم ليبقى الوطن وابنائه ينعمون بالامن والاستقرار .

ولفت الى ان الاصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن ستمكننا من تسليم الوطن لابنائنا بحال افضل مما تسلمناه من ابائنا، مؤكدا ان هذه التضحية هي للابناء وليس للغرباء وقال ” يدنا بيدكم لنرتقي بالوطن الى العز والرفعة والمنعة وهذا يتطلب منا الاعتماد على الذات ” .

واكد ان الحكومة لن ترحل المشاكل وستعمل بكل جد واخلاص حت نستطيع جميعا ان نبني الاردن الذي نريد .

وكان الوزير الاسبق جمال الخريشه رحب بزيارة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الى منطقة البادية الوسطى والتي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم على ارض الواقع طالبا نقل تحيات ومحبة ابناء قبيلة بني صخر الى جلالة الملك والى النشامى في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وقال نحن نتابع ما تقوم به الحكومة في المجال الاقتصادي، مؤكدا اهمية مراعاة الطبقة الاكثر حاجة في المجتمع .

واكد الخريشه اهمية توسعة الطريق الواصل الى مدينة الموقر الصناعية والى مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية التابعة للامن العام نظرا لضيق هذا الطريق الحيوي وما يشهده من حركة كبيرة للسيارات والحافلات والشاحنات .

وطالب باعادة النظر بقرار دمج بلديات الموقر البالغ عددها 12 بلدية والتي تم دمجها في بلدية واحدة بعد ضم المناطق الى امانة عمان الكبرى .

وكان رئيس الوزراء استهل زيارته الميدانية الى البادية الوسطى بافتتاح مشروع تنفيذ شبكة مياه الباسلية والشهباء .

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر حول المشروع الذي يهدف الى تزويد المواطنين في هاتين البلدتين بالمياه حيث لم تكن مخدومة بشبكة للمياه .

واشار الى ان المشروع الذي جاء بمنحة من منظمة اليونسيف يتضمن شبكة مياه وخطوط ناقلة لتزويدها بمياه الشرب وتخفيف معاناة سكانها، لافتا الى ان مصدر المياه سيأتي من الخط الناقل القادم من سواقه الى منطقة القسطل وعمان حيث تم ربط هذه المنطقة على هذا الخط الرئيسي .

واكد وزير المياه والري ان الوزارة تقوم بعدد كبير من المشاريع في مناطق البادية الوسطى والشمالية والجنوبية معظمها تتمثل بمشاريع ايصال مياه واعادة تأهيل الشبكات وتنفيذ خطوط ناقلة ومحطات ضخ بالاضافة الى حفر العديد من الابار في مختلف المناطق وذلك للتخفيف من معاناة مياه الشرب خاصة في فصل الصيف .

واعرب النائب سليمان حويله الزبن عن الشكر باسم ابناء البادية الوسطى على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم حياة المواطن، مؤكدا ان هذه الانجازات الوطنية هي موضع وتقدير الجميع .

وقال ندرك ان الدولة الاردنية تضع الامكانات المتوفرة لديها لخدمة المواطن الاردني ونعلم ايضا ان هناك بعض الظروف الاستثنائية الصعبة التي تتطلب من ابناء الوطن ان يكونوا مع دولتهم في هذه الظروف التي تحتاج تكاتف الجميع .

كما تفقد رئيس الوزراء سير العمل والانتاج في الشركة الاردنية السعودية للتنمية الصناعية في منطقة القسطل .

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من مالك الشركة محمد القعده حول عمليات انتاج المواد الغذائية لغايات استخدامها في السوق المحلي والتصدير .

واشار القعده الى ان الاستثمار في الشركة لا يقل عن 100 مليون دينار ونحو 700 موظف ويتم تصدير منتجاتها الى اكثر من 20 دولة في امريكا واوروبا والدول العربية والافريقية.