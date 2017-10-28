400 ألف مستخدم أردني نشط لـ”تويتر”

الحرة نيوز –

– قال المدرّب والمستشار في مجال الاعلام الاجتماعي خالد الاحمد امس بان عدد مستخدمي شبكة التدوينات

المصغرة “تويتر” في الاردن يقدر اليوم بحوالي 400 الف مستخدم نشط شهريا.

واوضح الاحمد في تصريحات صحافية بان هذه الشبكة ما تزال تستقطب المستخدمين ممن يبحثون عن الاخبار العاجلة

والاراء والتعليقات المختصرة، لا سيما مع تواجد شخصيات وقيادات من مختلف القطاعات حول العالم على هذه المنصة، حيث

اسهم انتشار الانترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها في توسع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الناس ومنها شبكة

“تويتر”.

وكان عدد مستخدمي شبكة “تويتر”ر في الاردن يترواح بين 300 و350 الف مستخدم نشط خلال العامين الماضيين، حيث يقول الاحمد بان الزيادة في عدد المستخدمين في الاردن على هذه الشبكة ليست بالكبيرة مع المنافسة الكبيرة التي تشهدها “تويتر” من قبل منصات وشبكات التواصل الاجتماعي الاخرى مثل فيسبوك وانستغرام وسنابشات.

واشار الاحمد الى أن الارقام والتقديرات تشير الى تقدم اللغة العربية لتحتل المرتبة الثالثة كلغة للاستخدام على “تويتر”ر بدلا من اللغة الاسبانية التي كانت تحتل هذه المرتبة، فيما لا تزال اللغة الانجليزية تتصدر المشهد على هذه الشبكة.

وبلغ عدد مستخدمي “تويتر” النشيطين شهرياً حول العالم مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 330 مليون مستخدم بزيادة 1 % عن الربع الثاني و4 % على أساس سنوي، فيما تقدر الارقام بان عدد مستخدمي هذه الشبكة في الوطن العربي يتجاوز 11 مليون مستخدم تستحوذ السعودية على الحصة الاكبر منهم.

وتقدر دراسات عربية بان حجم ما ينتج من تغريدات على مستوى الوطن العربي في الشهر الواحد يبلغ حوالي 850 مليون تغريدة.

و””تويتر”ر” أو ما يعرف بالإنجليزية بـ(Twitter) هو عبارة عن موقع أو شبكة اجتماعية تقدم خدمة تدوين مصغر تسمح لمستخدميه بإرسال ما يعرف بالتغريدات (Tweets) عن حالتهم.

وأصبحت شبكة “تويتر” منذ سنوات أداة إعلامية تنقل الآراء السياسية والنخبوية بامتياز، إذ تتميز بالسرعة والسهولة والاختصار في تناقل الأخبار والآراء، لتسبق في كثير من الأحيان وسائل إعلام تقليدية.

وقد أصبح موقع “تويتر” متوفرا باللغة العربية منذ آذار (مارس) من العام 2011.