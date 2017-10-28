انتقال المكتب الموحد للتأمين الإلزامي داخل مركز ترخيص ماركا

الحرة نيوز –

قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التامين ماهر الحسين، إن المكتب الموحد الأردني الذي يتولى اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية بالنيابة عن شركات التأمين، اعتبارا من اليوم السبت الى داخل حرم مركز ترخيص ماركا للمركبات والسواقين.

وأكد الحسين، أن هذه الخطوة جاءت بالاتفاق والتعاون ما بين الاتحاد ومديرية الأمن العام بهدف التسهيل على المواطنين ومراجعي المكتب الموحد وخاصة من كبار السن لتقديم الخدمة المثلى لمالكي المركبات ومراجعي المكتب الموحد.

واضاف، أن الاتحاد قد اتخذ من جانبه كافة الإجراءات المناسبة لتجهيز المكتب لاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على وثيقة التأمين الإلزامي لإتمام عملية تجديد ترخيص مركباتهم أو تسجيل مركبات جديدة، كون التأمين الإلزامي هو متطلب أساسي من قبل إدارة ترخيص المركبات والسواقين لإتمام عملية الترخيص وذلك استناداً الى نص المادة (5) من قانون السير النافذ لعام 2008.

وأشار الى أن الاتحاد يقوم بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي بالنيابة عن جميع شركات التأمين العاملة في المملكة، وعلى أن يتم استقبال المواطنين في بناية رقم (7) مقابل بناء ترخيص المركبات والسواقين داخل حرم مركز الترخيص.

وبين الحسين، أن المكاتب التابعة للمكتب الموحد تتواجد أيضاً داخل جميع مراكز ترخيص المركبات والسواقين في مختلف محافظات المملكة من شمالها الى جنوبها باستثناء مكتب ترخيص السرو/ السلط وذلك بسبب عدم وجود مساحة شاغرة داخل مركز الترخيص.

ويأتي تواجد المكتب داخل مراكز الترخيص تنفيذاً لنص المادة 12 من تعليمات المكتب الموحد المنشورة في الجريدة الرسمية والتي تنص على ( ينشئ الاتحاد مكاتب موحدة في جميع دوائر ترخيص السواقين والمركبات وجميع المراكز الحدودية وحيثما لزم خارجها).

وعلى صعيد متصل، أكد الحسين على أنه في حال رغب المواطن بشراء وثائق التأمين الشامل أو التكميلي لتأمين مركبته، فيمكن الحصول على هذه الوثائق من خلال المراكز الرئيسية لشركات التأمين مباشرة أو من خلال فروعها ووكلائها المتواجدين في مختلف محافظات المملكة أو بالقرب من مراكز الترخيص أو من خلال وسطاء التأمين المسجلين لدى إدارة التأمين.