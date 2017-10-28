التنمية الإجتماعية تكشف حقيقة الإعتداء على حدثين بمركز إربد

الحرة نيوز –

– نفت وزارة التنمية الاجتماعية السبت ما نشر في وسائل اعلام حول اصابة حدثين بجروح في مركز احداث اربد .

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان ايا من الحدثين لم يصب باية جروح او اصابات وان ما حدث هو احتجاج من الحدثين بعدم زيارة ذويهما لهما خلال وجودهما في المركز.

واشار الى ان ضرورة ان تتوخى وسائل الاعلام الدقة والموضوعية خاصة في القضايا المتعلقة بالاحداث وان ايا من الحدثين لم يؤذ نفسه ولم تحدث اية احداث تكسير او شغب داخل المركز.

ولفت المصدر الى ان اية مبالغات وتهويل يمكن ان يسيء الى مؤسسات الدولة ويستوجب عندها الملاحقة القانونية.

ودعت الوزارة وسائل الاعلام عدم نقل الاخبار الا من المرجع المختص في الوزارة للتأكد من صوابية ودقة المعلومات المنشورة اعمالا للقانون.